Personal médico del Hospital de Niños protesta este miércoles

Personal médico del Hospital de Niños de Caracas protestó este miércoles en la mañana debido a las condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario.

Carlos Prosperi, diputado a la Asamblea Nacional y médico del hospital Vargas, aseguró que ha habido aumento de los fallecidos debido a la situación sanitaria en el país. Sostuvo que los entes gubernamentales no resuelven la irregularidad.

"En estos 20 años ha habido 20 ministros de Salud y ninguno ha resuelto el problema de salud, hay un repunte de los fallecidos en todos los hospitales de Caracas", dijo Prosperi en las puertes del hospital.

Xiomara Vallenilla, enfermera, rechazó las condiciones salariales de los trabajadpres de la salud. Explicó que a las enfermeras se les dificulta comprar alimentos y cubrir los gastos básicos debido a los bajos salarios.

"Las enfermeras venezolanas están pasando por lo peor en la historia venezolana, no tienen comida en sus casas, no tienen pasajes, no tienen transporte ni seguridad", indicó.

