Persisten protestas de empleados públicos de la salud por salarios

Decenas de trabajadores públicos del sector salud protestaron este viernes en medio de un conflicto laboral que se ha extendido por 12 días para reclamar mejoras salariales y dotación de equipos en las instituciones que dependen del Estado y que brindan algún servicio.

Solo en Caracas se registraron manifestaciones en al menos siete centros de salud; en los que enfermeros, doctores, obreros y personal administrativo portaron pancartas y corearon consignas para denunciar que sus ingresos son insuficientes para hacer frente a la hiperinflación nacional.

Los manifestantes reiteraron que la protesta no es solo para pedir incrementos salariales sino para exigir la dotación de los hospitales que registran escasez de medicamentos, materiales médicos y paralización de áreas especializadas o quirófanos por la falta de mantenimiento.

Margot Monasterios, representante del sindicato del Hospital Universitario de Caracas (HUC), reiteró a periodistas el reto que han planteado los empleados públicos a Nicolás Maduro, a vivir un mes con el sueldo que perciben mensualmente los trabajadores de la salud para comprobar que es imposible.

Entretanto, un centenar de trabajadores sanitarios en el estado Lara acudió a la sede regional de la Defensoría del Pueblo para exigir aumento salarial y denunciar el deterioro de los hospitales.

Aseguraron que mantendrán un cese parcial de actividades, atendiendo emergencias y casos especiales, hasta que haya un pronunciamiento del Ejecutivo.

Un grupo protestó frente a la sede del estatal Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Maracaibo, estado Zulia.

"No solamente (protestamos) porque el salario no nos llega a lo justo, sino porque no tenemos los insumos (materiales) y las condiciones adecuadas para atender a los pacientes como se merecen", dijo a periodistas Rebeca López, una de las manifestantes.

Además, cientos de profesores universitarios completaron este viernes un segundo día de paro, mientras decenas de trabajadores de la estatal Corporación Eléctrica bloquearon calles en el estado Vargas para hacer los mismos reclamos que los docentes y enfermeros.