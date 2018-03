Persisten fallas en Nefrología del J. M. de los Ríos

Persisten los problemas en hospital José Manuel de los Ríos, luego de que hace un mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de los pacientes pediátricos del servicio de Nefrología. Aún está en riesgo la vida de los niños en el área de Hemodiálisis y Oncología.

Katherine Martínez, presidente de la ONG Prepara Familia, explicó que las máquinas de hemodiálisis continúan sin funcionar debido a que no llega el flujo de agua necesario a las plantas de osmosis. Señaló que el suministro de catéteres, antibióticos y kits de hemodiálisis es irregular: “Seguimos esperando por los inmunosupresores. Aunque llegó una pequeña cantidad de estos fármacos, resultó insuficiente y solo alcanzó para 15 días”.

Sin embargo, los tanques de agua que surten al centro asistencial fueron higienizados, señaló que la ONG no tiene evidencia de que se hayan seguido los protocolos de limpieza establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Añadió que no hay anestesiólogos suficientes y no hay reactivos para realizar estudios de serología.

Martínez indicó que hace unos días la Dirección del hospital entregó los quirófanos, ubicados en el piso 7, pero no funcionan los ascensores de la torre de hospitalización. “Los pequeños pacientes oncológicos deben subir muy cansados por las escaleras junto con sus madres. Todos los problemas que denunciamos aún continúan”, enfatizó.

Exhortó al gobierno a garantizar el suministro regular de medicinas, a reactivar el programa de trasplantes y a fortalecer el programa de diálisis peritoneal: “Estamos hablando de la vida de niños que están en peligro”.