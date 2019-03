Periodistas narraron su detención por funcionarios de la PNB en Aragua

Alfredo Morales, reportero venezolano de El Pitazo, y Jean Baptiste, periodista francés, quienes fueron detenidos este viernes por la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Aragua mientras realizaban un trabajo periodístico, relataron lo que sucedió durante su detención.

"Nos detuvieron como una hora y media y nos esposaron. parece que fue por tomar una foto de una empresa y eso me parece curioso", dijo Baptiste

Morales indicó que él se negó a entregar su telefóno y los funcionarios trataron de quitárselo por la fuerza. "Cuando sentí que iban a agredirme lo entregué, pero luego me negué a subir al modulo policial, me empujaron y un funcionario me amenazó con golpearme".

Los periodistas, que se encontraban realizando un trabajo sobre la empresa Kellogg's, fueron interrogados por los policías quienes indicaron que estaban siguiendo órdenes.

