Periodistas desmintieron beatificación de José Gregorio Hernández

Las periodistas Anna Vaccarella y Dayimar Ayala desmintieron la noticia de la beatificación de José Gregorio Hernández afirmando que el documento en italiano que está circulando solo indica la designación de la Doctora Silvia Correale como nueva Postuladora de la Causa.

"Aún no ha sido aprobada. La Beatificación de nuestro José Gregorio Hernández. El documento que está circulando solo indica que la Congregación para la Causa de los Santos acepta la designación de la Dra Silvia Correale como nueva Postuladora de la Causa", escribió Vaccarella en su Twitter.

La decisión se tomó en sustitución de Rodolfo Meoli, quien cesó sus funciones en la Santa Sede al cumplir 80 años.

"No se gafa eco de rumores. No se ha aprobado la beatificación de José Gregorio Hernández. Algo tan importante para todos los venezolanos no estaría corriendo por WhatsApp o desde cuentas anónimas", señaló Ayala en la red social.

