Periodista venezolana: Cambie mi pluma y libreta por una escoba y un coleto

La periodista venezolana Beatriz Lara Mendoza abandonó el país y dejó de ejercer su profesión para residenciarse en Europa, donde trabaja limpiando casas, edificios y oficinas.

“Hoy visto con una bata y zapatillas de limpieza. Ya no paso cinco horas frente a una computadora redactando reportajes especiales y la noticia del día. Hoy son 5 horas que dedico a limpiar... Cambie mi pluma y libreta por una escoba y un coleto”, dijo al Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

Lara Mendoza, que durante 20 años trabajó en el periódico El Aragueño, salió del país luego de haber sido detenida y agredida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Zamora, estado Aragua.

En el hecho que marcó su salida de Venezuela, Edgardo Villegas, inspector del Cicpc, llamó a una funcionaria para que revisara a la periodista. Lara Mendoza tuvo que quitarse todas sus prendas y saltar en cuclillas.

“Para no vivir entre el miedo y la miseria decidí levantar mis alas y buscar nuevos horizontes. Una nación europea me abre sus puertas, me recibe con los brazos abiertos y me permite trabajar, moverme libremente recordando a la Venezuela de ayer”, aseguró.

La ex trabajadora de El Aragueño expresó que espera poder regresar a la Venezuela donde se respetaba la libertad de prensa y donde el sueldo alcanzaba para hacer mercado.

“Ese día llegará otra vez, porque he aprendido que Dios nunca llega tarde”, comentó.

