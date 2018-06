Periodista retó al ministro de Salud a conseguir las medicinas para su mamá

Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, rechazó las declaraciones del ministro de Salud Luis López en las que indicó que en Venezuela no hay escasez de medicamentos.

"¿Será que el ministro Luis López me acompaña a comprar los medicamentos que necesita mi mamá?" cuestionó el periodista conocido como "Puzkas" en su Twitter.

Martínez indicó que le genera curiosidad lo que entiende el ministro López por escasez de medicamentos.

"El ministro de Salud no sólo trata de intimidar a los defensores de Derechos Humanos, sino que insiste y asegura que en Venezuela no hay escasez de medicamentos", sentenció.

¿Será que el ministro @luislopezpsuv me acompaña a comprar los medicamentos que necesita mi mamá? Me genera curiosidad que significa para él la frase: "En Vzla no hay escasez de medicamentos"