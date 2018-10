Periodista de Globovisión denunció violencia de género en su contra

Sasha López, periodista de Globovisión, denunció este domingo un caso violencia de género en su contra que ocurrió en un local nocturno en Caracas.

Lopéz contó en videos en Instagram que varios hombres la agredieron, luego de intentar defender a una amiga. "Aún no logro entender cómo existen hombres que no aceptan un 'no' por respuesta, aún no comprendo si para evadir esta situación teníamos que 'aceptar' la incomodidad de estar con él, dar el número de teléfono por miedo, dejarnos tocar la cintura o las piernas para evitar la violencia de otra persona", expresó en el pie de la publicación.

La periodista, además, mostró diferentes moretones en la cara y una herida en la boca de su acompañante e indicó que este lunes publicará videos que evidencia lo que ocurrió en el local.