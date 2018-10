Periodista fue obligado a borrar fotos de Rodrigo Granda en Guárico

Pedro Izzo, reportero de El Pitazo en Guárico, fue obligado a borrar imágenes de la llegada de Rodrigo Granda, alias “El Canciller” de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a un foro en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg).

“¿Esto es libertad de información? Pregunté al ex jefe de las FARC Rodrigo Granda, cuando cuatro hombres de seguridad me impidieron hacer mi trabajo y me obligaron a borrar imágenes, en el auditorio de la Unerg”, escribió Izzo en su Twitter.

El periodista indicó que una mujer se dió cuenta de una información que se publicó en El Pitazo y señaló que luego lo abordaron unas personas sin identificación y lo obligaron a borrar las imágenes que había tomado.

En un video difundido en Twitter se observa como Izzo toma unas fotografías durante la llegada de Granda y una mujer rubia le dice “¿Tú eres de El Pitazo? Sacaste una foto ahorita” y lo señala con la mano.