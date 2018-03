Pensionados protestan en San Cristóbal

Un grupo de pensionados cerró la Quinta Avenida de San Cristóbal, estado Táchira, para exigir el pago de pensiones, informó el periodista Said Moanack mediante su cuenta de Twitter.

Las personas de la tercera edad se encuentran en el lugar desde las 8:30 am porque desde el martes no han podido retirar el dinero.

Los bancos en la entidad no cuentan con efectivo para pagar a los pensionados. Los gerentes de las entidades financieras informaron a las personas en la cola que no tienen dinero para realizar las operaciones bancarias.

"Bancos en Táchira no tienen dinero, no hay operaciones bancarias por falta de billetes, falla de servicio eléctrico cajeros electrónicos no funcionan puntos de pago están en 75% inoperativos", indicó Moanack.

AHORA 10:37 #23marzo Pensionados en Táchira cierran 5ta AV principal vía de San Cristóbal con calle 11 exigen pago de pensión Banco Caroní desde 8:30 AM desde el pasado martes y no les cancelan @TachiraNews @trafficTACHIRA @JavierWebEN #Tachira pic.twitter.com/Dv9hKARNmO — said moanack (@saidmoanack) 23 de marzo de 2018

AHORA 10:40 #23marzo Bancos en Táchira NO TIENEN dinero para realizar transacciones en todas las entidades bancarias gerentes anunciaron a clientes en cola NO HAY dinero para realizar operaciones multitud de clientes sin dinero @TachiraNews @trafficTACHIRA @JavierWebEN #Tachira pic.twitter.com/U8ULMp5TIX — said moanack (@saidmoanack) 23 de marzo de 2018