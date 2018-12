Pensionados en Maracaibo duermen afuera del banco para cobrar la pensión

Los pensionados del estado Zulia pasan días esperando a los alrededores del banco para cobrar la pensión. Desde el miércoles hasta el viernes una mujer esperó para poder cobrar el dinero en efectivo.

Carmen Pérez, una mujer de 74 años de edad que padece cáncer de mamá, cambió la comodidad de su cama por un pedazo de cartón en el suelo mientras esperaba para cobrar su dinero.

“Ayer solamente me comí medio pan y un poco de agua. Me duele el estómago del hambre. En todo el día, me aguanto las ganas de orinar; por las noches, pago 100 bolívares para entrar a un baño por aquí cerca. Esto es mucha calamidad, pero necesito el efectivo para los pasajes para venir a mis consultas de oncología en el Hospital Coromoto”, Dijo Pérez a Panorama.

Los pensionados reclamaron al personal del banco la espera y a respuesta fue “hay dinero pero no está liberado”.

Antonio León, de 63 años de edad, denunció que a las personas que pagan, se les deja ingresar a la entidad bancaria más rápido.

“No ponen orden. Los que llegamos en la madrugada tenemos que calarnos que metan a los colados. Si pagas 500 bolívares sí te dejan pasar rápido”, se sintió entre las quejas.

