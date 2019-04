En La Pastora y Altagracia no hay luz desde este viernes en la noche

Habitantes de las parroquias La Pastora y Altagracia, en Caracas, informaron que desde este viernes en la noche no cuentan con servicio de energía eléctrica. En algunas zonas el servicio de luz falló a las 9:45 pm; en otras, a las 10:00 pm.

Una ciudadana indicó a través de Twitter que "nadie los ayuda", porque la falla no es un apagón general.

Desde el jueves 7 de marzo ha habido varios apagones en todo el territorio nacional, por lo que Nicolás Maduro y sus allegados implementaron un sistema de racionamiento eléctrico a comienzos de abril.

Desde anoche antes de las 10 pm sin luz en parte de la Parroquia Altagracia, incluyendo Miraflores, parte de la Pastora y no sé si parte de la Av. Sucre, qué respuesta tiene @CORPOELECinfo

Desde anoche antes de las 10 pm sin luz en parte de la Parroquia Altagracia, incluyendo Miraflores, parte de la Pastora y no sé si parte de la Av. Sucre, qué respuesta tiene @CORPOELECinfo

Desde anoche antes de las 10 pm sin luz en parte de la Parroquia Altagracia, incluyendo Miraflores, parte de la Pastora y no sé si parte de la Av. Sucre, qué está sucediendo? @CORPOELECinfo

via @SRAOBVIOLOGA: No hay luz en parte de. La Pastora desde anoche y nadie nos ayuda porque no es un apagón. Qué les parece?