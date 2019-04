Pasajeros son víctimas de robos diarios en el aeropuerto de Maiquetía

Pasajeros de vuelos internacionales del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, son víctimas de la delincuencia diariamente en el establecimiento. Aproximadamente 10 robos diarios de equipaje se registran entre las aerolíneas Conviasa, Láser, Avior, Rutaca y Estelar.

La Verdad de Vargas informó que en las últimas semanas han despojado a los usuarios de prendas de vestir, perfumes, teléfonos celulares y hasta alimentos.

Un trabajador de Conviasa explicó que los antisociales violentan las maletas dentro del avión, hecho que debería ser reportado por el personal de seguridad, quienes no lo hacen “por complicidad”.

También indicó que en esta aerolínea ocurren al menos dos hurtos diarios, pese a que "se han incrementado las medidas de seguridad".

“Como los sistemas no abarcan hasta el avión porque no hay cámaras, los equipajes quedan a expensas de estas personas que aún no han sido descubiertas en flagrancia”, aseguró.

Lea más aquí.