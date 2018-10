Parque La Paz permanece repleto de basura y abandonado

Repleto de desechos sólidos, el parque La Paz de la parroquia El Paraíso, en Caracas, presenta además una obvia falta de mantenimiento en las áreas verdes y mucha inseguridad.

Los malos olores y los insectos predominan en el lugar, debido a que toda la basura producida por la comunidad permanece por más de cuatro semanas esparcida alrededor de las casas. Esto se debe a que la zona no cuenta con contenedores.

Sandra Bastidas, habitante de El Paraíso, expresó que los camiones del Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas, son los encargados de llevarse los desechos del sector, y aunque llegan frecuentemente al parque, no cuentan con el equipo necesario para cargar todos los desperdicios. “Los trabajadores del Supra dicen que solo salen a cumplir horario. No se llevan la basura porque no tienen guantes para recogerla. Solo tiran al camión lo que está en bolsas negras”, comentó.

Señaló que los desechos cubren gran parte de la calle y los vecinos deben caminar pisándolos. Además, durante la noche y parte de la tarde, lo único seguro para todos es no salir de sus casas. “Hace días querían robarme y casi me cortan con una navaja; el parque se ha vuelto muy peligroso”, añadió.

En las cuatro esquinas que limitan el lugar se visualizan grandes cantidades de desperdicios, animales muertos, troncos de árboles y cauchos rotos. Una trabajadora del Supra y encargada de la limpieza del parque, indicó que la compañía tiene cinco meses sin suministrar bolsas negras, y solo acumulan la basura en las afueras a la espera de que un camión recolector se la lleve. Manifestó que los vecinos queman los desechos sólidos y el humo que se produce ha ocasionado problemas pulmonares en algunas personas. Además, hay varios colegios en el sector y los niños también están propensos a enfermarse.

El parque La Paz es uno de los más grandes de la parroquia El Paraíso, y hace seis años contaba con vigilancia permanente. Además, se habían recuperado las canchas de baloncesto, las de fútbol y de voleibol. También se instalaron máquinas para hacer ejercicios y columpios y otros divertimentos infantiles. Para esa época, la Gobernación había establecido en la zona sur un centro temático para niños enfocado en la educación vial, así como un área de forestación y entrenamiento de canes. Actualmente estos espacios públicos se encuentran abandonados, severamente deteriorados y llenos de basura.