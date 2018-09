Paralización de procedimiento de cedulación preocupa a los padres

Un funcionario de la oficina del Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Sabaneta, estado Barinas, indicó a quienes se encontraban en los alrededores del recinto que no estaban sacando cédulas por primera vez a menores de edad.

“Buenos días. Los que vengan a retirar cédula, pasaporte o a realizar cualquier otro trámite pasarán a hacer una fila dentro. Los padres que vienen con sus hijos a sacar la cédula por primera vez les informamos que el proceso sigue suspendido”, dijo el funcionario, reseñó Panorama.

Algunos ciudadanos que se encontraban en el lugar para realizar el proceso de cedulación a sus hijos por primera vez, se acercaron al hombre para preguntarle cuando se reiniciaría el procedimiento de documentación a menores.

Sin embargo, la respuesta del funcionario fue que no tenía información sobre la decisión que había tomado el ente público.

Willian Granadillo, padre de uno de los menores, aseguró haber recorrido distintas oficinas del Saime para cedular así hijo, que iniciará bachillerato, y en ninguna le ofrecieron el servicio.

“Ya fui para las oficinas de La Concepción, La Villa, Machiques, El Zumaque y Valle Frío y siempre me dicen lo mismo: que está suspendido el trámite. Me preocupa la situación porque no voy a poder inscribir al hijo”, dijo Granadillo.

