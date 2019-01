Pan canilla aumentó a 1.000 bolívares en Vargas

Los panes canillas y sobados aumentaron a 1.000 bolívares en el estado Vargas. De acuerdo con un recorrido realizado por el equipo de prensa del diario La Verdad, el producto pasó de 400 a 1.000 bolívares. Mientras que el pan de mantequilla aumentó a 800 bolívares

David Pérez, encargado de una panadería, sostuvo que es necesario que el gremio de panaderos y los responsables de los insumos lleguen a un acuerdo para controlar la escalada de precios.

“No se justifica que hayan anunciado que había suficiente harina importada y desde diciembre no le llega a las panaderías. Las pocas que están trabajando lo hacen a media máquina y a pérdida. No se consigue la harina para las arepas ni tampoco para hacer pan. Estamos en permanente zozobra con la comida de la familia porque no hay que llevarles”, sostuvo David Pérez, encargado de una panadería.

María Martínez, habitante de la ciudad, señaló que prefiere gastar su dinero en comida y no en los dulces de panadería debido a su costo.

“Hace meses que no me he podido comprar un dulce. Todo lo gasto en comida. La época de tortas y dulces para pasar las tardes en familia se acabó. Los puedo comer cuando me invitan a una fiestecita”, dijo

Con información del diario La Verdad.