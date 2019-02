Página de Venezuela Aid Live, único medio para recibir donaciones

El equipo encargado de dirigir Venezuela Aid Live, un concierto cuyo fin es recaudar más de 100 millones de dólares para la ayuda humanitaria al país, pidió que las donaciones solo fueran hechas a través de su página oficial.

“Notamos con gran preocupación que, a raíz de nuestra cuenta oficial en Instagram, @VenezuelaAidLive, han surgido gran cantidad de cuentas falsas y no oficiales que redirigen a los usuarios a cuentas bancarias, números de WhatsApp, y pagos a través de Payu, tarjetas de crédito o débito”, informaron los organizadores del evento

Detallaron que ellos no piden donaciones por whatsapp, ni Payu y que no tienen ningún tipo de cuenta bancaria.

“En este mismo sentido, invitamos a todos a no compartir o seguir cuentas que siembran la duda e incertidumbre, haciéndose pasar por la cuenta oficial de Venezuela Aid Live en Instagram”.

Para más información

Instagram: @VenezuelaAidLive (no es @VenezuelaidLive, no es @VenezuelaAid, no es @Venezuela.Aid )

Facebook: @VenezuelaAideLive

Twitter: @VenezuelaAid

Página oficial: www.VenezuelaAidLive.com

Acceso rápido a las redes sociales: https://l.fast.cm/onj3R3KB6

Hashtags: #AidVenezuela #AyudaVenezuela

Prensa Nacional / Carolina Rojas +573112022900 / prensa@venezuelaaidlive.com

Prensa Internacional / Eugenia Ocampo G. / press@venezuelaaidlive.com

Con información de Nota de Prensa