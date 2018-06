El Padre Machado no puede atender pacientes

Alrededor de 50 pacientes con diferentes tipos de cáncer, protestaron ayer en la entrada principal del Hospital Oncológico Padre Machado, ubicado en El Cementerio, por la falta de insumos, reactivos y medicamentos para sus tratamientos de quimioterapias. Reclamaron la apertura de un canal humanitario que permita la entrada urgente de medicinas, y exigieron que el ministro de salud, Luis López, se dedique a cumplir sus responsabilidades.

“No hay medicinas para los pacientes, el hospital oncológico no dispone de ningún tipo de servicio médico y solo cuenta con consultas internas”, denunció Luis Escobar, presidente de Funda Eliza y miembro de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, quien representó a los 50.000 pacientes del oncológico que sufren las penurias de la desatención gubernamental. Entre ellos se encontraba su esposa, Elizabeth Salazar, convertida en un símbolo del cáncer de mama al exhibir su seno izquierdo.

Medicamentos como ciclofosfamida, ifosfamida, uromitexan, entre otros, que son esenciales en el tratamiento de la quimioterapia, están en extinción. Escobar resaltó que desde el año 2016 los medicamentos para el cáncer empezaron a escasear y la situación de los pacientes oncológicos fue agravándose.

Pacientes manifestaron que han transcurrido meses sin recibir sus sesiones de quimioterapia en el hospital oncológico, otrora líder en tratamiento del cáncer junto con la Dirección de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, hasta que fue expropiada en 2007 por el gobierno de Hugo Chávez.

Marbelis Castellanos, de 68 años de edad, padece de un cáncer de mama diagnosticado desde el año pasado, con afección pulmonar tipo III B. Aseguró que e 2017 solo recibió cuatro quimioterapias y este año no ha recibido ninguna por no tener los suficientes recursos económicos para costearla. “Tengo tres meses sin realizarme una sesión de quimio; son dos veces a la semana, no consigo los cuatro medicamentos que requiero y si se consigue uno, vale una fortuna”. Resaltó que desde el mes de enero ya debía aplicarse las sesiones de quimio.

“No queremos irnos de Venezuela; la lucha no es solamente por la vida de mi esposa, también es por la vida de todos los pacientes oncológicos del país, que tienen el derecho a la vida y todos los sectores deben enterarse de esta grave situación. No hay medicinas y los hospitales están en colapso. Necesitamos que el presidente abra su corazón y nos permita la entrada de medicinas”, expresó Escobar,

Pavé Díaz, consultor jurídico de la ONG, hizo un llamado al ministro de Salud, Luis López, a que cumpla de manera responsable sus funciones como garante de la salud de todos los venezolanos que necesitan sus medicamentos y reiteró que la severa situación de los pacientes no tiene color político.