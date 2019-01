Padre denunció que su hijo está siendo amenazado luego de ser detenido

Un profesor del sistema de orquestas en Caracas relató que su hijo, de 23 años de edad, fue detenido desde el pasado 23 de enero y privado de libertad por causas que aún desconoce.

Indicó que no ha tenido contacto con su hijo menor desde su detención por lo que aún no sabe la razón de su captura. Agregó que se encuentra amenazado estando preso. "No he podido hablar con él, solo pude contactarme por un teléfono que le prestaron y me pidió que lo sacara porque su vida está en riesgo", dijo el padre.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos Provea y el Foro Penal, presentaron este lunes, un balance de manifestantes que salieron a las calles en sectores populares entre el 21 y 25 de enero para protestar en contra de Nicolás Maduro. Hasta ahora, 850 personas fueron detenidas por funcionarios del Estado.