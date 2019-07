Pacientes trasplantados denunciaron este martes que no pueden tener un tratamiento continuo de inmunosupresores por la escasez de medicinas que hay en el país, por lo que exhortaron al régimen de Nicolás Maduro a tomar los correctivos necesarios y normalizar la entrega de los medicamentos.

Denis Villaroel, de 25 años de edad, explicó que tiene que pedir ayuda en las redes sociales para poder conseguir los inmunosupresores que necesita. Hace cuatro años le fue realizado un trasplante de riñón.

"Desde el año pasado he tenido fallas en la entrega de mis inmunosupresores. He recurrido a las redes sociales para pedir donaciones. Mi mayor temor es no contar a tiempo con mi medicamento", expresó en un video compartido por la fundación Codevida en Twitter, al tiempo que exigió al régimen normalizar las entregas.

“Gracias a nuestros compañeros que nos prestan medicamentos, porque no los tenemos y le pedimos a las autoridades competentes una ayuda para los pacientes trasplantados”, subrayó Teodora Millán, paciente con trasplante desde hace 11 años.