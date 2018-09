Pacientes en Táchira denuncian escasez de antibióticos y analgésicos

Pacientes del estado Táchira denunciaron que no consiguen medicamentos antibióticos y análgesicos, para los tratamientos en ninguna de las farmacias de la entdad, reseñó el Diario La Nación.

“Tengo días buscando antibióticos y nada que lo consigo, de verdad no se qué hacer. Ya ni recuerdo cuantas farmacias he visitado”, dijo uno de las personas luego de no conseguir los medicamentos.

Son pocas las farmacias que se encuentran abiertas y que cuentan con escasos medicamentos a altos precios para las personas. "Sí hay ciprofloxacina, pero cuesta BsS 312, solo quedan dos cajas de 14 pastillas y para venderla deben traer su récipe” indicó una de las enfermeras.

Trabajadores del sector salud han protestado en diversos estados del país, durante las últimas semanas, para exigir reivindicaciones salariales, además de mejoras de insumos y medicamentos.

Con información de Diario La Nación