Pacientes de Hospital de Maracaibo protestaron por falta de insumos

Pacientes del Hospital de Especialidades de Maracaibo protestaron en los alrededores del centro de salud, ubicado en el estado Zulia, debido a la falta de insumos.

Una mujer denunció que no ha conseguido los medicamentos necesarios en las farmarcias de la zona. "No hay aire acondicionado en el hospital, un familiar necesita recibir quimioterapia, pero no ha podido porque cuando se consigue el dinero para pagar el fármaco ya no hay", aseguró.

Los manifestantes pidieron que el gobierno nacional normalice la situación que afecta a los residentes y permita la ayuda humanitaria para la recepción de medicinas.