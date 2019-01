Pacientes en diálisis solo cuentan con suministros para cuatro días

Francisco Valencia, coordinador de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), alertó que solo quedan cuatro días para los suministros de los pacientes con diálisis.

“Informamos a las autoridades y a los medios de comunicación que solo quedan cuatro días para los suministros para diálisis”, indicó Valencia este martes en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, advirtió que 11.000 pacientes renales están en riesgo y que el Estado no cuenta con un inventario para el reemplazo de los medicamentos.

El aviso lo hizo a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; a Marco Rubio, senador de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

#URGENTE We inform the authorities and the media that there are only 4 days left of supplies for dialysis, the Maduro Regime does not have inventory for its replacement, 11 thousand people at risk. @cafreeland @marcorubio @ONU_es