Pacientes del estado Lara protestan por falta de medicamentos

Pacientes renales del estado Lara protestaron en las afueras del Hospital Pastor Oropeza, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por la falta de medicamentos en el centro de salud, informó el periodista Carlos Iván Suárez a través de Twitter.

Denunciaron que en menos de 15 días han muerto siete pacientes por falta de medicamentos. Aseguran tener una sentencia de muerte por esta problemática.

Los pacientes señalan que necesitan cumplir su tratamiento y que no lo hacen por la falta de insumos médicos. Además los pacientes trasplantados indican que no reciben los inmunosupresores que requieren para el . También confirmaron que no hay médicos oncólogos que los atiendan.

#Venezuela ���� #2Jul Pacientes renales en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, estado Lara, protestan este lunes por la falta de medicamentos. Dicen tener una sentencia a muerte por la falta de medicinas #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/eMElPJdE47 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 2 de julio de 2018