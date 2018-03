Pacientes con glaucoma en riesgo de quedar ciegos por falta de medicamentos

La angustia de perder totalmente la visión se recrudece en las personas diagnosticadas con glaucoma. El desabastecimiento de los fármacos esenciales para evitar daños irreversibles en el nervio óptico y la progresión de la enfermedad convierten el proceso de tratamiento en una lucha contrarreloj.

Nancy Martínez, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, explicó a propósito de la celebración de la Semanadel Glaucoma que se realiza anualmente entre el 11 y el 17 de marzo, que desde hace más de un año a los pacientes les es muy difícil conseguir los medicamentos.

Las gotas de maleato de timolol, recetadas para detener el daño de las fibras ópticas, y la pilocarpina y la acetozolamida, recomendadas para bajar la presión ocular en los pacientes con ataque agudo de glaucoma, son los más requeridos para intervenir quirúrgicamente con láser. “Los pacientes se alarman por el terror que les produce quedar ciegos. Nos preocupa la falta de medicinas porque el daño es irreversible y no hay regeneración ni formas de recuperar la visión perdida”, señaló.

Iris Sojo, paciente de 34 años de edad, diagnosticada con glaucoma avanzado hace un año, relató que durante años acudió a un optometrista porque se le dificultaba ver en las noches: “Fui a un Centro de Diagnóstico Integral y me mandaron una fórmula. Cuando fui a una oftalmóloga y me dijo que era glaucoma, ya era tarde”.

Hace unos meses Sojo conseguía los tratamientos, pero ahora tiene más de tres semanas sin usar las gotas que detienen el deterioro de su visión.

En unas semanas el travoprost y el glaucotensil que costaban entre 7.000 y 15.000 bolívares subieron a 450.000 bolívares. “He llamado al 0800-Salud Ya y me dejan en espera. Es muy difícil vivir así y cada día le pido fuerzas a Dios”. expresó.

Martínez apuntó que el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en personas mayores de 60 años de edad. Se calcula que 4% de la población vive con este trastorno de la visión.

Explicó que se produce por un aumento de la presión del ojo originado por la acumulación del humor acuoso, un líquido que oxigena la estructura del globo ocular y que el organismo drena normalmente a través de un ángulo de filtración. “Si esta zona no funciona o está obstruida hay un exceso de líquido que eleva la presión y ocasiona la enfermedad”.

Uno de los factores que dificulta el diagnóstico es su condición silente. Aproximadamente 50% de los afectados no sabe que lo padece al no experimentar ningún síntoma. Al ser diagnosticados tardíamente 10% queda totalmente ciego.

Señaló que la pérdida progresiva de la visión comienza de forma imperceptible y se agudiza con el transcurrir de los años. Aunque algunos pacientes perciben puntos oscuros en el campo visual, suelen ignorarlos. “Cuando el daño avanza la persona pierde la visión periférica y percibe la cosas como si observara a través de un tubo oscuro”, indicó.

Pese a que el glaucoma progresivo es el más común en la población, existen pacientes que presentan ataques agudos de glaucoma caracterizados por una alta presión ocular. Nauseas, vómitos, dolor en el ojo y migraña son los síntomas que distinguen esta tipología de la enfermedad. “Es importante acudir a un medico de inmediato porque la persona puede quedar ciega en 24 horas”, destacó.

Tener familiares con glaucoma y padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares o miopía son los principales factores de riesgo en personas mayores de 40 años, sin embargo la especialista apuntó que existen casos de glaucoma en jóvenes y recién nacidos.

El tamaño exagerado de las orbitas oculares, la hipersensibilidad a la luz y el lagrimeo son señales de alerta en los niños: “Los padres deben estar atentos y llevarlos de emergencia con un especialista para hacer una evaluación”.

Enfatizó que la única forma de hacer un diagnóstico acertado es a través de un examen ocular completo que debe ser practicado por un oftalmólogo.

Entre mitos y verdades

Numerosas creencias se han construido en torno al glaucoma y su tratamiento. La oftalmóloga Nancy Martínez aclaró algunas de las más comentadas en consulta. Recomendó a la población no automedicarse con el uso de colirios en caso de molestias oculares, pues en la mayoría de los casos conlleva efectos adversos para la visión. “Muchas de estas gotas que la gente usa con frecuencia contienen esteroides que son muy perjudiciales”, destacó.

Añadió que a diario se detectan casos de glaucoma asociados al uso de esteroides por aplicación excesiva de los colirios no recetados. La especialista desestimó el uso de la marihuana inhalada como tratamiento alternativo para disminuir la presión ocular. Señaló que aunque uno de los efectos de la planta en el organismo es la disminución de la presión sanguínea no es aconsejable en ningún caso. “Investigaciones científicas concluyeron que así como debilita la presión sanguínea en el cuerpo, lo hace hacia el nervio óptico afectando la visión. No es recomendable para el glaucoma”, recalcó.