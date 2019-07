Como José Gregorio Martínez, de 53 años de edad, fue identificado un paciente del Hospital Psiquiátrico de Caracas que falleció este lunes debido a una gangrena, pues no fue atendida debidamente por falta de medicamentos.

La periodista Esteninf Olivarez denunció que Martínez, oriundo del estado Guárico y abandonado por su familia, murió a causa de la infección que no le fue contrarrestada en dicho centro hospitalario, donde solo le aplicaron agua oxigenada para limpiarle la herida.

“Estaba abandonado por su familia, pero también por el sistema de salud en quiebra. José clamaba por un medicamento para el dolor, que nunca llegó. José está muerto, como muchos que seguramente también perdieron la vida por falta de atención”, señaló Olivarez a través de Twitter.

La periodista indicó que la habitación en la que permaneció Martínez no tenía las condiciones mínimas de higiene, y que estaba sucia de heces y de orina. El personal hospitalario alegó que no tenían medicamentos ni productos de limpieza para higienizar el lugar.

“En el hospital, ubicado en Lídice, permanecen recluidos aproximadamente 30 pacientes en condiciones infrahumanas. El excremento y la suciedad están por todas partes”, apuntó la periodista.

El cuerpo de José Gregorio Martínez permanece en las instalaciones del centro médico. Los trabajadores intentaron protestar, pero fueron reprimidos por colectivos y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Olivarez recordó que desde hace un año el hospital no cuenta con servicio eléctrico y que su director Guillermo Batista dijo que está al tanto de la situación. No obstante, indicó que el directivo no ha hecho nada para solucionar el problema.

En sus momentos de claridad denunció que no le daban nada para el dolor. Para el momento la infección ya había afectado tanto que le faltaban 3 dedos de su pie izquierdo. Solo le colocaban agua oxigenada porque en este hospital no hay nada. — Esteninf Olivarez (@esteninf) 8 de julio de 2019

Estaba abandonado por su familia pero también por el sistema de salud en quiebra. José clamada por un medicamento para el dolor que nunca llegó. José está muerto como muchos que seguramente también perdieron la vida por falta de atención. — Esteninf Olivarez (@esteninf) 8 de julio de 2019

El cuerpo de José permanece en el hospital. Los trabajadores intentaron protestar hoy y fueron amedrentados por colectivos y funcionarios de la PNB pic.twitter.com/0gDIbZFawV — Esteninf Olivarez (@esteninf) 8 de julio de 2019

El psiquiátrico de Caracas está en penumbra desde hace año y medio. No tienen luz y nadie soluciona el problema. Esta fue la primera y única entrevista que pude hacerle a José hace apenas dos semanas. Murió abandonado a su suerte, nadie vio por él. Lo siento José! — Esteninf Olivarez (@esteninf) 8 de julio de 2019