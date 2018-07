Paciente HCU: Tengo que salir de país para no morir

Alejandra Briceño, paciente del Hospital Clínico Universitario (HCU), indicó este viernes durante una protesta en el centro de salud que si no sale del país se convertirá en un número más en la lista de muertes por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, debido a la escasez de medicamentos.

Briceño, paciente con traumatismo craneoencefálico por arma de fuego, indicó que grita del dolor por la dificultad que enfrenta para conseguir morfina para aliviar su padecimiento.

“Tengo que salir de país para no morir, sino, voy a ser una cifra más de crímenes de lesa humanidad, porque soy un paciente que no tiene el recurso para pagar. Necesito que me saquen del país porque si no me voy a morir, tengo 49 años”, dijo.

La mañana de este viernes enfermeras y pacientes del HCU respondieron a las declaraciones del Nicolás Maduro, en las que argumentó no poder realizar ajuste salarial al sector salud.