Paciente con cáncer: “Esta enfermedad en el país es una sentencia a muerte”

Mildred Valera, paciente con cáncer, aseguró que las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad se enfrentan a una "sentencia de muerte".

Valera señaló este lunes que las personas a las que les diagnostican la enfermedad en el país se suicidan para no lidiar con la escasez de medicamentos, informó TVVenezuela.

“Las personas que sean diagnosticadas con cáncer, actualmente, deben encomendarse a Dios porque tener la enfermedad en estos momentos es prácticamente una sentencia a muerte”, dijo Valera durante una marcha realizada por el sector salud hacia la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La paciente destacó que el gobierno no hace nada para solucionar la escasez de medicamentos que afecta a la población.

“Es horrible estar con la angustia de no estar segura de tener medicamentos para el siguiente mes, eso me genera ataques de pánico. No tengo ansiolíticos para dormir, yo no duermo”, señaló Valera.