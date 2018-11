Pablo Aure: Nadie en la Universidad de Carabobo cree que Jessica Bello ganó

El mandato del dirigente Marlon Díaz y la plancha Unidad Estudiantil en la Universidad de Carabobo tuvo un reconocimiento muy breve por parte del Estado venezolano. Pablo Aure, secretario de la UC, llamó este proceso "Crónica de una sentencia anunciada".

El 23 de noviembre, nueve días después de que la comisión electoral de los comicios universitarios, presidida por el bachiller Eduardo León, nombrara a Díaz como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UC y aprobara el triunfo de su plancha en 24 de los 26 centros estudiantiles en los comicios del 14 de noviembre, funcionarios del gobierno solicitaron una inspección judicial para evaluar el proceso debido a que se habían cometido, presuntamente, irregularidades durante el proceso.

Los estudiantes se dirigieron a varias embajadas recientemente para tener conversaciones con representantes de la comunidad internacional. Fueron reconocidos también por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y por diversos partidos políticos de todas las tendencias.

La tarde de este martes, dirigentes estudiantiles de la UC estuvieron en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, donde se les dedicó un punto en el orden del día durante la sesión y recibieron el reconocimiento por parte de los parlamentarios presentes.

Y pocas horas después del acto, el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia en la que "ordena a las autoridades de la Universidad de Carabobo, realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes con el fin de garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones de la ciudadana Jessica Bello Barreto", como indica textualmente la sentencia colocada en su sitio web.

"Es una sentencia muy extraña por lo que ordena. Hay, sin lugar a dudas, un desconocimiento de los procesos electorales estudiantiles por parte de los que formularon la sentencia. Una cosa es el gobierno estudiantil y otra el co-gobierno estudiantil. Y en el gobierno estudiantil las autoridades universitarias no tienen injerencia. Esa sentencia es inejecutable", explicó Aure a El Nacional Web.

El secretario general de la universidad indicó que, a su juicio, la bachiller Jessica Bello no puede ser proclamada como presidenta de la FCU-UC sí ninguno de sus candidatos logró la victoria en el co-gobierno universitario.

"Quien pretende ser la triunfadora no sacó ni un consejero universitario, ni de facultad ni de escuela. No hay nadie en la Universidad de Carabobo que diga que ganó Jessica Bello. Lamentablemente no ganó. Pero por donde se vea esto está plagado de nulidad. De hecho el oficialismo no logró representación en el co-gobierno universitario y su plancha solo logró la victoria en dos de 24 centros estudiantiles de toda la institución", aseveró.

Elecciones asaltadas

El 14 de noviembre se generaron varias situaciones irregulares en la universidad, lo que aunado a las detenciones de Iván Uzcátegui, ex presidente de la FCU-UC, y de Ramón Bravo, presidente de los comedores, dificultó el correcto proceso electoral que se realizaba en la entidad educativa autónoma.

"Yo presencié los actos terroristas y se que no lograron suspender el acto, pero lo intentaron. Eran matones, malandros y funcionarios. El secretario general de gobierno del estado Carabobo estaba en la Facultad de Derecho formando parte de las agresiones, y el director de despacho del ejecutivo regional estaba ahí también. El gobernador Lacava y todos esos funcionarios deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad", expresó Pablo Aure.

El abogado aseguró haber solicitado formalmente a la Fuerza Armada su apoyo para el correcto desenvolvimiento de las elecciones universitarias en el Campus Bárbula, debido a que temían la presencia de disturbios, como efectivamente sucedió.

A pesar de que los dirigentes estudiantiles de la UC fueron "despojados" de sus cargos, por parte del ente judicial venezolano, han recibido mensajes de apoyos por parte de varios partidos políticos y movimientos estudiantiles de las universidades autónomas del país.