ONG solicita al gobierno $28 millones para emergencia de antirretrovirales

Alberto Nieves, director de la asociación civil Acción Ciudadana contra el VIH/Sida, afirmó que el descontrol, la omisión y el desinterés que muestra el gobierno ante la grave situación que padecen las personas con la enfermedad ha agravado la crisis desde hace dos años y significa un retroceso a 1992, cuando se realizaban talleres para ayudar a la gente a bienmorir y a los familiares a prepararse para el deceso, ante la falta de fármacos.

“Si en este momento alguien quiere hacerse la prueba del VIH y acude a un laboratorio de un centro público, no hay reactivos; si una persona con VIH está tomando tratamiento y quiere saber cómo está su salud, no hay reactivos; si desea conocer cómo funciona su sistema inmunológico (conteo CD4), no hay reactivos; si busca la manera de constatar si tiene sífilis, no hay reactivos, y si está enfermo no existen los medicamentos”, expresó Nieves. “Tenemos una situación de emergencia humanitaria nunca vista en años anteriores”.

Se desconoce la cantidad real de la población con VIH que requiere algunos de los 27 antirretrovirales para su recuperación. Nieves discrepa de la cifra de 63.000 afectados reportada por el Ministerio de Salud; dice que no hay explicación oficial acerca de cómo se redujo a esa cantidad si se tienen 80.000 registrados hasta el primer semestre de 2018. “Hace una semana nos reunimos con la directora general de Programas de Salud del Ministerio, Yasmira Betancourt, y no tenía información”. Tampoco hay cifras oficiales de los fallecidos por la carencia de tratamiento, afirma el activista, pero de acuerdo con los informes recabados en Caracas, en un hospital mueren entre 60 y 65 personas al mes. En Carabobo hubo 3.000 muertes en el primer semestre de 2018.

Nieves denunció que al negarse a actualizar sus indicadores económicos, el gobierno entorpece la rápida asistencia humanitaria que se necesita, como ocurrió con el Fondo Global de Lucha contra el Sida al recibir información oficial sobre el PIB y las exportaciones petroleras venezolanas. El Plan Maestro calcula un gasto de 33 millones de dólares, cantidad de la cual solo hay 5 millones. “Estamos solicitando al Ejecutivo que coloque los 28 millones de dólares faltantes para atender la emergencia de antirretrovirales para un año”.