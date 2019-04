ONG Mapani denunció la muerte de seis niños en hospital de Barquisimeto

La organización no gubernamental Madres y Padres por los Niños denunció este lunes la presunta muerte de seis niños en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto, estado Zulia.

“Vinimos hasta acá y no estaba ningún representante del hospital; decidieron no dar despacho. Es una decisión deliberada de la juez al no escuchar a los padres de las víctimas”, dijo un miembro de la ONG.

La organización señaló que las muertes de los menores de edad se originaron por la bacteria Serratia Macences.

Mapani instó a los Poderes Públicos a recibir la denuncia de los padres de los niños. “Por favor, pónganse la mano en el corazón y lleven a cabo la audiencia”.

Desde la ONG Madres y Padres por los niños de Venezuela (MAPANI) se denunció la muerte de 6 niños en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto en el estado Lara a causa de la bacteria serratia marcences. #22Abr pic.twitter.com/FzhPLHZnIj — VPItv (@VPITV) 22 de abril de 2019