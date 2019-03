Oliveros: Aún no se pueden prever las consecuencias del apagón

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, señaló este martes que las consecuencias del apagón que se suscitó el jueves 7 de marzo se acentuarán en un futuro próximo.

"Los efectos de la falta de electricidad no necesariamente se van a sentir en los próximos días, las consecuencias se van a ver en procesos que aún no podemos visualizar. El gobierno no da información en este sentido", señaló Oliveros en una entrevista para la emisora Onda.

Aseveró que las consecuencias serán tamnién psicológicas para la población y que la misma ha repercutido en su manera de buscar métodos para asegurar sus alimentos y bienes.

"El efecto psicológico también hay que tomarlo en cuenta. Las personas que pueden están volviendo a comprar en grandes cantidades porque hay temor de que vuelva a pasar", argumentó.

Posteriormente, agregó quel uso de monedas extranjeras tiene antecedentes debido a la hiperinflación. "El uso de billetes en otra moneda ya estaba ocurriendo en el país como consecuencia de la hiperinflación", alegó.

Oliveros añadió que las consecuencias para el sector empresarial también se verán después del proceso de restitución. "El problema económico precedente al apagón no desaparece cuando éste se resuelve, se complicó más aún. Muchas empresas no van a abrir a la brevedad y esto hay que contemplarlo", dijo.

"Fortalecer el espíritu es uno de los retos en este momento. Cada uno debe hacerse preguntas básicas para determinar cómo quedó después del apagón. Haga un inventario de los daños en su comunidad. Esta emergencia sirvió para detectar falencias en nuestro entorno", concluyó.

