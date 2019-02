Olivares: Kits alimenticios de ayuda humanitaria no serán una caja CLAP

Actualmente Venezuela no puede cubrir la alimentación de sus ciudadanos, tampoco sus medicamentos. Luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, el funcionario cuenta con el apoyo internacional. Una de sus principales solicitudes para el país ha sido: ayuda humanitaria, petición que ha tenido respuesta. El primer cargamento de ayuda humanitaria llegó al centro de acopio en Cúcuta, Colombia, con kits alimenticios.

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Vargas, indicó que los alimentos ayudarán a las familias a proveer sustento.

“Hay kits que garantizan la alimentación de muchas familias por 15 días. También hay kits nutricionales, kits proteicos, kits para tratar síntomas de desnutrición severa o moderada y hay kits médicos. Y faltan muchísimas más cosas todavía”, dijo Olivares en exclusiva para El Nacional.

Olivares detalló que la ayuda no será exclusiva de los venezolanos, también estarán incluidos los extranjeros que viven en el país. Aclaró que no habrá distinciones políticas al momento de entregar los insumos porque no se trata de una herramienta política.

"No será un CLAP: ‘Si tú eres fiel a mí o votas por mí yo te doy esto", explicó el parlamentario sobre los insumos donados por Estados Unidos y Colombia.

El diputado calificó la operación de ayuda humanitaria como "seria y con muchas aristas". Explicó que además de las naciones que aportan su ayuda a Venezuela, también están involucradas varias ONG y empresas privadas, las cuales prefirió no revelar por miedo a las acciones que Nicolás Maduro podría tomar contra ellas.

Indicó que no se puede cuantificar la cantidad de comida, medicinas y otros artículos de la ayuda humanitaria. “Es incalculable, todavía hay cosas que están en trámites. Es una operación muy grande que va a tener muchos frentes involucrados, muchos puntos involucrados y si le sumamos la iniciativa del sector privado se hace más grande. Esto es lo primero de un millón de cosas que están por venir”.

El legislador destacó que a pesar de ser necesaria una misión médica en Venezuela, más específicamente en las zonas que no hayan especialistas, no se tiene prevista esa medida en conjunto con el ingreso de los insumos.

“No tengo duda que vamos a necesitar misiones médicas en zonas remotas del país, donde no tengamos médicos especialistas, pero no es algo que esté previsto con la ayuda, pero si está en el plan de reconstrucción del país”, dijo.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció el 2 de febrero dónde se localizarían los centros de acopio para la ayuda humanitaria. Cúcuta, una región de Brasil, y una isla del Caribe que no identificó, pero cuyo apoyo, aseguró, ingresaría a la República por vía marítima.

Estados Unidos ha enfatizado que la FANB del país juega un papel protagónico en el proceso de transición hacia la democracia y la libertad. Situación que fue reconocida por la AN, la cual aprobó la Ley de Amnistía para aquellos funcionarios que ayuden a realizar el cambio de gobierno.

Responsabilizó a la FANB si la ayuda humanitaria no ingresa al país. Instó a los integrantes de la Fuerza Armada a ponerse del lado de los venezolanos y evitar que ocurran muertes por desnutrición y falta de medicamentos.

“Yo no puedo concebir que su familia les perdone que sean ellos los responsables de que no entre la ayuda. Porque serían responsables de que no haya tratamiento para los niños, de que muera un niño por desnutrición, de que no lleguen soluciones de distintas enfermedades a los venezolanos. Ellos tienen una oportunidad de ponerse del lado del país, de los venezolanos, de la paz, de la reconciliación y sobre todo de la solución de los problemas”.