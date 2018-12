Nueva tarifa del Metro será insuficiente para mantenimiento

Mañana comenzará a regir la nueva tarifa del pasaje en el Metro de Caracas. El precio del boleto único, que está en 0,50 bolívares, costará un bolívar.

Ricardo Sansone, directivo de la asociación civil Familia Metro, afirmó que “sigue siendo muy bajo el aumento de la tarifa” y que será insuficiente para cubrir el mantenimiento de las instalaciones. Agregó que el sistema no funciona desde que dejó de cobrar el boleto.

“El Metro tenía casi un año sin cobrar pasaje y esta falta de flujo de caja es lo que ha hecho que no haya dinero suficiente para mantenimiento en las instalaciones”, dijo.

Y añadió: “Cuando se retomó el cobro quedó claro que el monto era bastante ridículo. El precio calculado a marzo debía ser aproximadamente de 6,50 bolívares. Pronosticó que la inflación se lo volverá a comer, como ha ocurrido en tres meses con esa tarifa.

Un funcionario de la Milicia Bolivariana, incorporada en las instalaciones para colaborar en la entrada de los pasajeros, explicó: “Los boletos van a ser los mismos, lo único que cambia es el precio”.

El miliciano –que pidió no ser identificado– agregó que a partir de mañana quien no tenga boleto, no pasa, pues se ha constatado que usuarios entran a menudo sin boleto debido a la flexibilidad de milicianos.

Luego de aproximadamente cuatro meses permitiendo entrada gratuita al Metro por falta de material para boletos, en septiembre se volvió a implementar el cobro, con la tarifa en 0,50 bolívares. Se eliminaron los boletos multiabono, estudiantiles, de Metrobús y Metro Los Teques, y se dispuso la venta de un boleto único junto con la tarjeta inteligente.

El monto de un bolívar será aplicado a las tarifas de los demás sistemas de transporte del Metro de Caracas: Metrobús, Cabletren de Petare y Metro Cable en San Agustín y Mariche.