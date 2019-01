Al norte de Valencia ocurre una tormenta sísmica

Al norte de Valencia está ocurriendo un fenómeno que se conoce como tormenta sísmica, indicó el geólogo Orlando Méndez, profesor de la Escuela de Geología de la Universidad Central de Venezuela.

Explicó que las fallas de Boconó y de La Victoria son las responsables de los movimientos telúricos, que en la última semana han sido continuos y mantienen en zozobra a los habitantes del estado Carabobo. “Esas fallas, que son fracturas de la corteza terrestre, con el tiempo se ajustan y se mueven un poco, a veces algunos centímetros, y liberan energía”, explicó.

“Son naturales, inevitables e impredecibles, no necesariamente son peligrosas, aunque a la gente le dé miedo. A veces los acomodos tardan mucho, pero no se espera un gran terremoto. Las estadísticas mundiales y las de nuestro país dan garantía de que eso no ocurre”, aseguró.

Méndez pidió a la ciudadanía mantener la calma, que acepte lo que acontece como algo natural porque los movimientos van a seguir unas semanas más: “Lo que se debe hacer es que en las casas se debe revisar cualquier objeto que esté mal puesto, que se pueda caer fácilmente, como las lámparas de techo, los calentadores de agua o unos libros en estanterías. Hay que determinar qué cosas pueden generar alteración si hay algún movimiento de tierra”.

Sismicidad. Desde la medianoche de ayer hasta la 1:16 am ocurrieron nueve sismos de baja intensidad al norte de Valencia.

Según Franck Audemard, Feliciano de Santis, André Singer y César Ramos, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el sistema de falla deLa Victoria, el segundo accidente en importancia sismogénica para la región centronorte del país, se extiende por 350 kilómetros desde Tinaquillo, estado Cojedes, hasta Cabo Codera, estado Miranda, y converge en el mar con la falla de San Sebastián.

En un documento titulado Sistema de falla de La Victoria: trazas activas, complejidades estructurales, cinemática y sismicidad asociada señalan que la región centronorte de Venezuela, y muy especialmente la cuenca endorréica del lago de Valencia, se ha visto frecuentemente afectada por una sismicidad muy superficial, generalmente inferior a los 15 kilómetros, y de baja magnitud, inferiores a 4,0 en su gran mayoría.

EL DATO

El jueves 29 de diciembre de 2018 se registró a las 4:59 am un sismo de 4,9 de magnitud a 12 kilómetros al noreste de Valencia, con una profundidad de 9,4 kilómetros. El movimiento telúrico se sintió en los estados centrales y tuvo fuerte repercusión en Caracas. Se reportaron daños estructurales, pero ninguna víctima que lamentar.