Niño refugiado en Boa Vista: “En Venezuela nada más se come la cena”

Un niño venezolano que está en uno de los campamentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ubicado en Boa Vista, Brasil, aseguró que en Venezuela solo se come una vez al día.

El menor le preguntó al periodista, que es de nacionalidad argentina, si en su país se puede desayunar, almorzar y cenar. “En Venezuela no es así. En Venezuela nada más se come la cena, y si podemos no comemos durante el día”, aseguró.

Dijo que no quiere volver al país a menos que sea para visitar a su familia y señaló que le gustaría tenerlos con él en Boa Vista para que no pasen hambre.