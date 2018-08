Niña venezolana es víctima de xenofobia en un colegio de Bogotá

Una niña venezolana fue víctima de xenofobia en un colegio de la ciudad de Bogotá, en Colombia en el que la infante fue atacada en repetidas oportunidades con audios.

"No quiero volverte a ver cerca de mi, me das asco maldita venezolana, ¿me entendiste?", se escucha en los audios que le colocaban a la niña, así reseñó La Fm de Colombia.

Jonathan Frías, padre de la víctima, explicó que vive con su familia en Colombia desde hace cuatro años, de los cuales su hija ya tiene tres estudiando. Además, aclara que el bullying se ha presentado desde el último año.

"El colegio no ha sido capaz de manejar el tema, las sesiones de acompañamiento y tratamiento no han sido acertadas porque lo han hecho directamente con los niños y no con los padres", indicó Frías.

Sobre el caso particular de su hija, manifestó que se encuentra muy deprimida pero no han dejado de estar a su lado para ayudarla a entender la situación, mientras se da una solución.

"La hemos estado llevando a un psicólogo. Su estado anímico empeoró, no quiere estar en el colegio pero la seguimos llevando porque no puede suspender su educación. Estamos muy preocupados porque la hija colombiana, de un amigo, se quitó la vida por ser víctima del bullying.

