Niegan reinscripción escolar a una adolescente por besar a una compañera

Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional, denunció este lunes que el Instituto Escuela Prados del Este le negó a una estudiante de 13 años de edad reinscribirse por haber besado a una compañera en el transporte.

La parlamentaria acusó al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Baruta de no actuar acorde con la situación, pues que ha transcurrido un mes de la denuncia y aún no se han tomado medidas para resguardar los derechos de la estudiante, de quien no reveló su nombre.

“Lo grave es que el Consejo no actúa a pesar de que se acaba el lapso de inscripción. Se quiere dejar a una niña sin inscripción por prejuicios”, escribió en Twitter.

Adrián detalló que la alumna culminó sexto grado con un promedio superior a 15 puntos y con buena conducta. Sin embargo, “se le negó la reinscripción debido al evento del beso, y se le quiere ocultar alegando falsamente mala aplicación y conducta”, expresó.

#DiscriminaciónLGBT en un colegio del Este de Caracas e INACCIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN de Baruta: Denuncia. A una niña de 13 años se le niega reinscripción por haaberle dado un beso a otra niña en el transporte. Luego de UN MES, el Consejo NO SE PRONUNCIA. — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) July 29, 2019

Se trata del Instituto Escuela de Prados del Este. Y la niña terminó 6to grado y pasó con promedio de más de 15 y buena conducta a 1er año. Se le negó reinscripción debido a ese evento, y se le quiere ocultar alegando falsamente mala aplicación y conducta. Y el Consejo NADA. https://t.co/PP1cnFzJ2g — TamaraAdrian (@TamaraAdrian) July 29, 2019