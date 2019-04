Netblocks: Youtube fue bloqueado durante el discurso de Guaidó

Youtube, Google Apps y Bing fueron restringidos este viernes mientras Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, daba un discurso en Caracas, informó Netblocks.

La organización informó de situaciones de censura similares en el pasado ejercida por la Cantv, empresa estatal encargada de proveer el servicio de Internet en el país.

En el cabildo abierto celebrado en la plaza Bolívar de Chacao el presidnte interino convocó a una movilización el próximo Primero de Mayo, para exigir el cese de la usurpación.

“Convocamos a todo el pueblo a la marcha más grande en la historia de Venezuela para exigir el cese de la usurpación y se termine esta tragedia”, indicó como parte de la fase de la Operación Libertad.

Destacó que en todo el territorio nacional se han integrado 3.100 comités como parte de la organización que está realizando. "Tenemos que terminar de organizar los comités de Operación Libertad".

Confirmed: YouTube, Google apps and Bing restricted by #Venezuela's state-run internet provider ABA CANTV as Juan Guaidó speaks from #Caracas; incident ongoing #19Abr #KeepItOn⬇️https://t.co/ANYoHngK37 pic.twitter.com/LpdXa0ssHb