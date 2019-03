Netblocks denunció bloqueos de Cantv a SoundCloud por mensajes de Guaidó

NetBlocks, organización no gubernamental dedicada al resto de ciberseguridad, denunció este lunes que la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) bloqueó el acceso a SoundCloud, en donde se publicaron audios de Juan Guaidó, presente interino del país.

“Debido a las publicaciones de Juan Guaidó en la plataforma de audios llamada SoundCloud, las transmisiones de audios han sido restringidas por el proveedor estatal Cantv desde el 27 de febrero”, señaló NetBlocks en su Twitter.

La ONG señaló que estas restricciones coinciden con la caída temporal de Twitter en el país y la gira realizada por Guaidó en varios países del continente latinoamericano como Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador.

NetBlocks ha denunciado constantemente las limitaciones impuestas por la estatal en varias plataformas digitales sociales para impedir el acceso a la información a los ciudadanos del país.

As #Venezuela's Guaidó posts updates to #Soundcloud, it's worth noting the audio streaming platform has been restricted by state-run provider CANTV (AS8048) since 27 February when Twitter was also briefly cut #KeepItOn ⬇️https://t.co/0GoBnkQJlb pic.twitter.com/0NSaY51CsL