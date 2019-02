NetBlocks confirmó que bloquearon Twitter durante sesión de la AN

La organización no gubernamental que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, NetBlocks, informó este miércoles que varias páginas de internet fueron bloqueadas durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN).

NetBlocks señaló que Twitter fue bloqueado durante 40 minutos por primera vez. La organización también indicó que otras de las páginas que fueron bloqueadas son YouTube, Bingo y Google.

La censura de estos sitios de internet solo duró algunos minutos y luego fue restablecido el servicio.

Desde 2018 la empresa proveedora de internet Cantv boqueó el ingreso a varios portales de noticias como El Nacional, La Patilla, El Pitazo, Caraota Digital, entre otros, en algunos estados del país.

Confirmed: For the first time during the crisis, #Twitter has been blocked in #Venezuela as of 12:50pm UTC (8:50am VET); incident duration 40 minutes; reason unknown #KeepItOnhttps://t.co/0GoBnkQJlb pic.twitter.com/ZKsHBvmoLw