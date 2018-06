El Nacional Web: compromiso que va más allá de informar

Informar sin censura, profundizar en las historias, indagar sobre las necesidades de los ciudadanos y hacer seguimiento de los acontecimientos que causan impacto en la población, son premisas que el equipo de El Nacional Web cumple a diario para trazar el plan noticioso que presentará a sus lectores.

El Nacional Web comenzó, a inicios de 2018, un proyecto llamado “las neveras del hambre” que evidenció cómo viven las personas en sectores populares de Caracas. El trabajo, de varias entregas, reflejó la realidad venezolana en los barrios, la crisis y graves dificultades del ciudadano venezolano, para comer.

“Son historias que valen la pena contar. Es importante ir a esos sitios y contar esas historias, que tal vez muchas personas piensen que no existen. Las personas hablan sobre su situación: como duermen, como comen, su día su día, y te involucras mucho con lo que pasa en estas comunidades” expresó Fabiana Rondón, periodista audiovisual de El Nacional Web.

El equipo constató que en muchas oportunidades las familias que accedieron a contar sobre su realidad no tenían una una nevera para sus alimentos, o las que tenían se encontraban dañadas, y si funcionaban lo único que tenían era agua.

“Nunca nos imaginamos la cantidad de personas que están mal en este país, hay gente que no come, que no puede ni desayunar o que no puede darle de comer a su hijo, personas que para calmar el hambre tiene que tomarse un vaso de agua con azúcar. Nos hemos conseguido a maestras que tienen 4 o 5 trabajos, que trabajan en 5 planteles diferentes y no pueden darle de comer a sus hijos”.

Más allá de la notica

La difusión de historias que evidencian la crisis por la que atraviesan numerosas familias en el país, genera que los lectores respondan pidiendo ayudar a las personas con las que generaron empatía.

“Relatar estas historias permite que se conozca la realidad que está viviendo Venezuela día a día, la realidad que se vive en todos los barrios de Venezuela. Nosotros vamos más allá de eso, no simplemente es contar una historia sino que te contamos la historia y también te ayudamos. Le hacemos ver al mundo que tú también necesitas ayuda del todos, no solo de un periodista”.

El aprendizaje, la experiencia y la difusión de historias que logran un giro positivo gracias al apoyo de otros ciudadanos, es parte del crecimiento que suman a diario los integrantes del equipo de El Nacional Web, quienes saben que cada día hay nuevas oportunidades para contar historias que sin el trabajo riguroso de los periodistas, serían invisibles.