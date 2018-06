El Nacional, La Patilla y El Pitazo: víctimas de nuevas formas de bloqueos

Al intentar acceder a las páginas de medios digitales como El Nacional Web, La Patilla y El Pitazo la respuesta que reciben los ususarios es un “error de tiempo de espera genérico”. Informes de Ipys Venezuela y Open Observatory of Network Interference (Ooni) advierten que lo lectores se enfretarían a un reseteo de las conexiones que ejecuta la telefónica estatal Cantv y que evita el acceso a portales de noticias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que los bloqueos temporales o parciales afectan al ejercicio de los derechos humanos en línea.

La Ooni es una organización mundial que se encarga de seguir y documentar diversas interferencias de la libertad en Internet.

Los informes señalan que en Venezuela se están bloqueando los accesos del Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto por sus siglas en inglés (Http). Estos se encargan de definir un conjunto de reglas a seguir que se utilizan para publicar en páginas web, si estos códigos fallan o se resetean no se puede acceder a la página web.

El periodista y experto en tecnología, Luís Carlos Díaz, aseguró que el gobierno de Venezuela sigue el modelo chino de control de contenidos en una etapa muy temprana, pero apuntando a que esa estructura se pudiera radicalizar. El modelo que está siguiendo el gobierno venezolano es el de los países enemigos de Internet como lo son Rusia, Irán, Turquía y China.

“Esto es la demostración de que en Venezuela no hay democracia y que la dictadura se ha sofisticado en los métodos de control informativo. Lo más importante de estos bloqueos es que son completamente discrecionales, no cuentan con el debido proceso no pasan por ningún tribunal que emita alguna orden judicial”, expresó en exclusiva para El Nacional Web.

Díaz acotó que estas medidas son arbitrarias y administrativas. Los primeros bloqueos que reportó fueron en 2010 cuando no se podía entrar en blogs cuando estaban previstas las elecciones parlamentarias.

“A lo largo de los años hemos visto bloqueos de páginas web que informan actos de corrupción sobre los bolichicos y sobre temas que son sensibles para el poder y que determinados factores del poder deciden bloquear estos medios”, expresó.

Destacó que la última oleada de ataques tienen una característica peculiar ya que no son bloqueos generalizados y no obligan a todas las operadoras a cumplir el ataque sino que los ensayan desde la telefónica estatal Cantv.

“El gobierno también ha decidido bloquear páginas pornográficas debido a una pelea entre un actor porno y el ministro de Cultura Ernesto Villegas”, según el portal de web Yahoo.

El periodista señaló que esto trae como consecuencia el empobrecimiento del espacio público, se pierde la capacidad que tienen los ciudadanos de acceder a contenidos de interés.

Con el bloqueo de los medios no solo afectan los derechos del medio sino el de todos los usuarios que ya no pueden acceder a la información.

“Esto es una violación masiva de derechos humanos y en el mas largo plazo significa que se cierran los espacios de libertad que le quedan a los ciudadanos, por ello es importante que estas violaciones se registren de la mejor manera posible”.