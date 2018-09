El Nacional: A nuestros lectores, anunciantes y al público en general

El diario El Nacional explicó a sus lectores, anunciantes y al público en general el motivo de la no circulación de su edición este domingo.

Mediante un comunicado, la empresa indicó que trabajadores de C.A Editora El Nacional impidieron la impresión del diario, además de negar el acceso a las instalaciones del periódico al resto del personal.

La empresa indicó además que no existe un enfrentamiento con los trabajadores, pues El Nacional se encuentra en la disposición de solventar la problemática generada por el último aumento salarial decretado por el gobierno, el cual unificó los salarios y eliminó las escalas salariales.

A continuación el texto completo del comunicado:

A NUESTROS LECTORES, ANUNCIANTES Y AL PÚBLICO EN GENERAL

Trabajadores de la C. A. Editora El Nacional han tomado una serie de medidas que han impedido la impresión del diario y el ingreso a las instalaciones del resto del personal, a pesar de que no existe conflicto laboral alguno, porque la empresa siempre ha estado dispuesta al diálogo para solventar una situación que no ha sido generada por ella, sino por una errática política económica gubernamental y por decisiones inconsultas que afectan a terceros, como es el caso del reciente aumento del salario mínimo.

El gobierno decretó un aumento de 5.900% y unificó las tablas salariales, con lo que la masa trabajadora ha visto perdidos años de lucha sindical al existir, según los voceros del Ejecutivo, una unificación salarial que no premia la constancia, estabilidad y meritocracia en los empleos, y tampoco contribuye a paliar las consecuencias de la espiral inflacionaria.

Hay una nueva lógica en el gobierno que, además de no explicar adecuadamente a los trabajadores la unificación salarial, afirma que el aumento ha sido de tal proporción que arropa todas las escalas salariales y mejora todos los salarios devengados al 30 de agosto.

El Nacional no se opone a que los trabajadores luchen por sus reivindicaciones. Ha cumplido con el pago del salario decretado por el gobierno y ha respetado la convención colectiva. No existe conflicto porque no hay fricción entre los trabajadores y la empresa, que siempre ha velado por la estabilidad de la familia El Nacional. Sin embargo, un grupo de trabajadores, sin cumplir el trámite legal respectivo, ha tomado las instalaciones y ha suspendido las actividades en el diario por un asunto que escapa a la responsabilidad de la empresa.

El Nacional llama al diálogo a este grupo de trabajadores, los insta a deponer su actitud hostil e ilegal y se compromete a buscar soluciones a la situación causada por el gobierno, siempre dentro de su compromiso de defender la libertad de expresión y mantener una ventana para la prensa libre y opinión imparcial.