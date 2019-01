Mujer relató que fue acosada por funcionarios de la GNB en Bolívar

Rubersis Ramírez denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la detuvieron por presuntamente participar en las protestas en contra de Nicolas Maduro en San Félix, estado Bolívar.

La mujer indicó que se dirigida al sector Vista Al Sol cuando los efectivos policiales arremetieron contra ella y su pareja. "Me tocaron los senos, me agarraban las nalgas, me quitaron mi teléfono. Yo me pude escapar pero mi pareja no pudo y ahora está preso", relató.

Agrega que en la comandacia policial aseguran que fueron detenidos por tener en su posesión piedras y botellas que serían utilizados en las protestas, lo que Ramírez negó.

Al menos 35 muertos y 850 detenidos ha dejado una semana de manifestaciones en rechazo de Nicolás Maduro en Venezuela, de acuerdo con un informe publicado este lunes por organizaciones defensoras de los derechos humanos.