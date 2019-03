Una mujer se mostró desconsolada luego de ser notificada de la muerte de su hermano en el Hospital clínico Universitario de Caracas (HCU) por la mala administración de un medicamento que no toleraba.

“Mi hermano está muerto, ¿quién me lo devuelve? ¿Cómo hago para llevarlo? si no hay luz, no hay nada”, expresó la familiar afuera del centro hospitalario.

La mujer explicó que su hermano falleció la madrugada de este martes, y que habría muerto de un paro cardíaco. "Quién más que yo que sabía que ese medicamento no se le podía colocar porque trae reacciones adversas".

