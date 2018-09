Mujer denunció que la desalojaron de una GMVV por burlarse de Maduro

Una mujer identificada como Limbania Ramírez denunció que el presidente Nicolás Maduro la despojó de su apartamento ubicado en la torre 10 A, ubicado en un complejo urbanístico Misión Vivienda en el Fuerte Tiuna (Caracas). Ramírez asegura el hecho ocurrió, luego de que se burlara del mandatario por el presunto atentado en su contra el pasado 4 de agosto.

“Subieron a mi casa en la noche. Me tocaron la puerta y gritaban que si no abría, me iban a escoñetar. Me acusaban de haberme burlado de lo que le pasó al Presidente, cuando lo que hice fue reírme de otro comentario. En ningún momento me burlé”, comentó Ramírez en una entrevista a Efecto Cocuyo.

La mujer conversó en un grupo de Whatsapp en el cual están los vecinos del edificio sobre el presunto atentando en contra del presidente. Sin embargo, algunos vecinos la defendieron durante una reunión y otros que estaban en contra la acusaron de vender narcóticos y comercializar dólares.

“Yo lo que hacía era vender hamburguesas en la torre. Allí se vende de todo”, aseguró Ramírez.

La inquilina denunció ante el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo que dos días después de una reunión vecinal las autoridades se aparecieron con un camión de mudanzas para despojarle de sus muebles.

Ramírez vivía en el complejo urbanístico Misión Vivienda desde el 2015.

