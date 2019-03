Mujer de 80 años de edad pidió “resistencia pacífica y desobediencia civil”

Una mujer de 80 años de edad pidió este lunes a los ciudadanos que se mantengas participando en las actividades de calle y demostró su apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“Resistencia pacífica y desobediencia civil, así ganó Gandhi, así tuvo éxito Mandela, por eso reitero estas palabras”, dijo Mercedes de Gutiérrez, de 80 años de edad, a TV Venezuela.

La venezolana, que se encontraba en las protestas convocadas por Guaidó para este lunes, también se dirigió al presidente interino para que “mantengan su fuerza”.

“Guaidó, mantente firme, no abandones tu espiritualidad. Por lo que se ve está determinado. Nosotros no movemos la molécula ni la célula, pero no existe brazo ni pierna si no hay ninguna de ellas”, apuntó.

Guaidó anunció este lunes que se dirige al territorio nacional para retomar las acciones en contra de los dirigentes oficialistas, por lo que convocó varias manifestaciones en el país para enfatizar en apoyo de los ciudadanos a sus acciones.