Monumental bote de agua potable se registró en la redoma de Petare

Una potente fuga de agua potable se registró desde horas de la noche de este martes en la redoma de Petare, municipio Sucre del estado Miranda, por la rotura de un tubo matriz.

Carlos Ocariz, ex alcalde del municipio, criticó en su cuenta en Twitter el despilfarro de agua mientras millones de hogares en el país carecen del servicio público.

Varios dirigentes de oposición fustigaron que la empresa estatal Hidrocapital no haya actuado oportunamente. En imágenes difundidas a través de las redes sociales se puede observar la altura a la que llegó el bote del líquido por la fuerte presión.

“Ningún organismo de la usurpación presente, no les importa que se derrame el agua cuando a la mayor parte del municipio le hace falta”, dijo, por su parte, Pedro Méndez, dirigente de Primero Justicia.

Este bote está desde anoche a las 10pm en la Redoma de #Petare . Ningún organismo de la usurpación presente, no les importa que se derrame el agua cuando a la mayor parte del municipio le hace falta. @ReporteYa @RCamachoVzla @la_patilla pic.twitter.com/2AW9GsUVrW

#DENUNCIA Desde horas de la noche vean lo que pasa en #Petare , entre el elevado y el Gran Muro. Mientras millones de hogares no reciben ni una gota de agua, miren como se despilfarre de esta manera, con gran presión. Aún no hay actuación de los “organismos competentes”. #25Jul pic.twitter.com/cVc91VcoVM

En el corazón de #Petare bote a agua �� por horas y no hay respuesta de las autoridades responsables.



Ya sabemos por qué hay barrios que pasan meses sin agua!



Después no digan que no hay agua por culpa del cambio climático o del capitalismo o de Donald Trump. pic.twitter.com/g4kPauv8i1