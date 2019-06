Monseñor Lückert: "Gracias a Trump por abrirle los ojos a los venezolanos"

Monseñor Roberto Lückert, arzobispo emérito de Coro, le agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haberle “abierto los ojos” a los venezolanos al dar a conocer todo el dinero que personajes del oficialismo tienen guardado en sus bancos.

“Yo me pregunto y le pregunto a los venezolanos: qué ha hecho este gobierno con esos dólares que teníamos guardados en los bancos americanos; qué se ha hecho sin carreteras, sin hospitales, sin salud, sin vida. Yo creo que es el momento de que los venezolanos despertemos y nos cansemos de estar oyendo mentiras que no tienen adecuación en la realidad. Venezuela no merece vivir lo que está viviendo”, indicó Lückert este viernes en el acto de presentación de las nuevas autoridades de Un Nuevo Tiempo, que se celebró en Maracaibo.

Lückert fue tajante al afirmar: “Yo distingo como sacerdote la pobreza. La pobreza es una virtud cristiana. Pero la miseria no. La miseria es injusta, y lo que está pasando en Venezuela es miseria injusta”.

Ante la insistencia de los periodistas en el acto, indicó que la solución a los problemas del país son elecciones: “El dialogo nos llevaría a elecciones; pero con un gobierno que lo que hace es insultar, es muy difícil dialogar”.

"No hay agua, no hay luz, no hay viabilidad no hay ninguna obra que podamos decir que vale la pena en estos 20 años. Es el momento de que los venezolanos despertemos y nos cansemos. Venezuela no merece vivir lo que está viviendo", dijo monseñor Roberto Lückert, arzobispo.